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KÜTAHYA'DA 'GİZLİ İLİŞKİ' CİNAYETİ

Kütahya'da 'gizli ilişki' cinayeti

Kütahya'da evli bir genç çiftin evinde korkunç bir cinayet işlendi.

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Kütahya'da 34 yaşındaki Emine C. ile eşi 38 yaşındaki Mehmet C. 'ün evinde, 25 yaşındaki İsmail Y.bu sabaha karşı bıçaklanarak öldürüldü. İsmail Y.'un cesedinin başında, elinde 2 kanlı bıçakla görülen Emine C. cinayeti kendisinin işlediğini, evde başka kimsenin olmadığını söylerken, arka odada eşi Mehmet C. bulundu. Çift gözaltına alınırken, Emine C. 'ün, İsmail Y.'la ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Olay bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evli 1 çocuk babası İsmail Y., dün gece iddiaya göre bir süre ilişki yaşadığı evli 1 çocuk annesi Emine C. 'ün evine gitti. Evde sabaha karşı kavga seslerini duyan Emine C. 'ün komşuları 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

ELİNDE 2 KANLI BIÇAKLA CESEDİN BAŞINDA

Gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Emine C. 'ü elinde 2 kanlı bıçakla, yerde de İsmail Y.'un cesediyle karşılaştı. Emine C. , polislere İsmail Y.'u kendisinin öldürdüğünü ve evde başka kimsenin olmadığını söyledi. İçeriye giren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, evin arka odasında Emine C. 'ün eşi Mehmet C. 'ü buldu. Karı - koca gözaltına alınırken, Mehmet C., olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen İsmail Y.'un cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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