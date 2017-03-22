Kütahya'da korkutan patlama sesi

Kütahya'da uçak düştü iddiaları üzerine 3 bölgeye 112 sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Paniğe sebep olan patlama sesinin bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının ses hızını aşmasından kaynaklandığı açıklandı.
Kütahya kent merkezinde duyulan patlama sesi kısa süreli paniğe neden oldu. Patlamanın bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının ses hızını aşmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Kütahya'da bugün saat 14.30 sıralarında kentin değişik kesimlerinden patlama sesi duyulurken, 112 Acil Servisine uçak düştüğü ihbarları yapıldı. 112 ambulansları, itfaiye ve afad ekipleri ihbarların sesin yoğun duyulduğu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar karayolu yakınında bulunan Çöğürler Köyü yakınlarına sevk edildi. Yapılan arama sonunda uçak düştüğü ihbarı asılsız çıkarken, patlama sesinin savaş uçaklarının ses hızını aşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.