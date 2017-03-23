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KÜTAHYALI'NIN SÖZLERİ PAŞALARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Kütahyalı'nın sözleri Paşaları birbirine düşürdü

Habertürk TV'de Balçiçek Pamir'in sunduğu Karşıt Görüş programında, Cemaat'in kumpas davalarında kullandığı kapatılan Taraf gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri tartışma yarattı.

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Programa Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da katıldı.

Kütahyalı programda, 15 Temmuz darbe girişiminde Kemalist generallerin de rol aldığını iddia etti. Bu iddiaları sıralayan Kütahyalı'yla birlikte Ahmet Zeki Üçok'un ve İsmail Hakkı Pekin'in canlı yayına çıkması ise Emekli Koramiral Atilla Kıyat tepki gösterdi.

Atilla Kıyat sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun, İsmail Hakkı Pekin ve Zeki Üçok, karşınıza Rasim Ozan Kütahyalı'yı almış ve onu destekler yorumlar yapıyorsunuz. Haber TÜRK'te. Sizinle aynı üniformayı giydiğim için utanıyorum. Sahi ben niye utanıyorum. Siz utanın..." diyerek sert bir şekilde Pekin ve Üçok'a yüklendi.

Programda Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde Kemalist subayların da olduğu iddiasını dile getirmesinin ardından Dursun Çiçek de Twitter'dan Kütahyalı'yı eleştirdi. Dursun Çiçek hesabından, "FETÖ'nün meşhur kalemşörü halen herkesi FETÖCÜ olmakla suçluyor. Cevap hakkı doğdu..." diye yazdı.

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