Kutu kutu pense ...

Dizilerde izlediğimiz evlerin büyüklüğüne dikkat ettiniz mi hiç. Her yeni bir dizide evler biraz daha büyüyor. Hani neredeyse, kukalı saklambaç oynayacak kadar hem de.

Zaman zaman emlak sitelerine göz atarım. Hiç unutmuyorum, bir keresinde onaltı odalı yalının satış ilanını görmüştüm. Evet yanlış okumadınız, tastamam onaltı oda. 'Nohut oda bakla sofa' sözü aklıma geliverdi o anda.

Benim her şeyi aklım alır ama, böyle xxxxl evleri katiyetle almaz. Ev o kadar büyük olursa yuva olmaz ki, otele benzer. Tamam ev büyük olsun ama, birbirinize seslendiğinizde sesiniz duyulsun yahu.

Düşünsenize bu tarz bir eviniz var. Salonlar, mutfaklar, odalar amanın. Döşemesi dert, ısıtması - soğutması, temizliği sıkıntı, eh ev büyük olunca ahçı & uşak ister, ister de ister.

Sabah mahmurluğuyla odanızdan çıktınız, telefonunuz odada kaldı, haydi maraton başlasın. Otel gibi olduğu için asansörde olacak elbet. Asansöre bin, odaya çık tekrar salona in. Yok almayayım, alana da mani olmayayım.

Yine aklıma onaltı odalı yalı geldi. Diyelim iki çocuğunuz var, birer oda onlara ayırdınız. Banyo ve giyinme odalı olan oda da kendinize. Çalışma odası ve misafir odası içinde banyosuyla bu da tamam. Araya mimar marifetiyle çamaşır odası da sıkıştırdınız. Evin girişinde de küçük bir tuvalet olsun. Mutfakta yeterli büyüklükte olunca ev oluşmuş oluyor. E geriye kalan odalar ne olacak. Kiraya ver bari masrafın çıksın.

Bu işin maddi kısmı, öyle devasa evlerle işim olmaz. Düşünsenize bu kadar metrekaresi büyük evlerde, sizce yuva sıcaklığı olur mu. Münkünü yok olmaz. Aksine ilişkiler giderek zayıflar. Bütün aileyi bir arada tutmak imkansız hale gelir.

Çocuklara bir bakayım desen, iki bakarsın üçüncü de üşenirsin. Eve çocuğunun arkadaşı gelse ruhun duymaz.

Eminim çocukluğumuzda kardeşimizle yaptığımız, kek kabını kim sıyıracak kavgası bile çıkmaz. Ooo mutfağın yolunu bulana kadar, akşam olur da ondan.

Misal yemek saati halloldu diyelim, ya sonrası. Tahminen herkesin odasında televizyonu vardır, keza bilgisayarı da. Yemek bitti mi, herkes bir tarafa çil yavrusu gibi dağılacak. Ne sohbet, ne de paylaşım kalacak.

Ne o evim büyük, büyük en büyük. Yok yahu ben neyleyim sevgilimle diz dize oturup, iki lafın belini kırmadıktan sonra öyle evi.

Rahmetli anneannem büyük evin derdi de büyük olur derdi. Ah siz büyükler, Meydan Larousse sizin elinize su bile dökemez.

LÛGAT 365...

Gelelim bu haftaya özel kelimemize;

AŞK

Bir varlığı tutkuyla ve namütenahi bir özlemle sevme. Ayakları yerden kesen, dizlerin bağını çözen, karında kelebekler uçuşturan, yüreği yerinden söken, aklı baştan alan tarifsiz bir sevda. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Şiddetli ve yakıcı sevgi manasındaki ışık kelimesinden evrilmiştir.

AŞK MEŞK VS. VS. ...

Haftaya Salı günü bildiğiniz üzere, Sevgililer Günü. Bu haftasonu evden kendini Alışveriş Merkezine atan, hediye almaya koşacak.

Lütfen gidip ezbere birşeyler almayın. Parfüm, kıyafet, aksesuar vs vs bunlar işi çok ucuzlatıyor. Yaratıcılığınızı kullanın, sevginizi maddiyatla yarıştırmayın. Hanımlar siz de lütfen beklenti içine girmeyin.

Fotoğraf albümü hazırlayın ama öyle bildik albümlerden olmasın. Aşkınızı anlatan bir video sipariş edin, eve şahane bir yemek ısmarlayın (çocukları ailenize göndermeyi unutmayın), şehrin en romantik manzarasına bakan otelde oda ayırtın. İlla akşam mı kutlamak gerekiyor, sabahın alaca karanlığında kahvaltıya gidin, nasılsa çocuklar okula gidiyor. Oo bana soracak olursanız sayfalarca size bu konuda ki fikirlerimi yazabilirim.

Ama evlilik teklifi edecekseniz, o zaman sizi hemen konunun dışına alıyorum. Hatta şimdiden mutluluklar diliyorum.

Hanımlar - Beyler demem o ki azıcık ihtimam gösterin sevdanıza.

Sen benim aklıma geldin değil, hep kalbimdesin demek istesin vereceğiniz hediye.

Sevgili Evren bugünden Pazartesi sabahına dek günlerimiz; sağlıkla - bollukla - neşeyle - huzurla - olabildiğince iyi geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.