Kut'ül Amare ekranlara geliyor

Diriliş Ertuğrul ile izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT, Payitaht Abdülhamid'den sonra yeni bir dizinin hazırlığını yapıyor.



Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olan Kut'ül Amare, ekranlarda izleyiciyle buluşacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu projeyi TRT ortak yayınında dile getirdi.



Genelkurmay Başkanlığının arşivinde bulunan Kut'ül Amare Savaşı'na ilişkin askeri belge, kroki ve komutanların yazışmaları, 13 bin kişilik İngiliz ordusunun teslim alınışıyla elde edilen zafere dair pek çok ayrıntıya ışık tutuyor.