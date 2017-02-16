Elvan Göknel Karaçay

Bir yavru köpek kuyuya düştü hepimizi etrafında topladı. On günü aşan bir süre, aklımız - yüreğimiz hep o kuyuda masum gözleriyle bakan yavru köpekteydi.

Herkes seferber oldu, üniversiteli gençler robot kol yaptılar hem de bir gecede. İtfaiye ekipleri, Afad, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), hayvan hakları dernekleri, gönüllü hayvanseverler el birliği ile çalıştılar. Ve dün sabaha karşı insanın giremeyeceği kadar dar ve derin kuyudan köpecik kurtarıldı.

Önce veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Sonra da İstanbul İtfaiyesi Beykoz Grubu Kuyu köpeği sahiplendi.

Bu işin sırrı o kadar basit ki aslında 'sevgi'. Hani ne demişti rahmetli Kayahan “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” ne muhteşem bir temenni. Nurlarda yatsın büyük usta.

Bir işin içine sevgi girdi mi hiç korkmayın, aşılmaz tüm engeller, aşılır.

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SİLKELENMELİ EN ACİLİNDEN...

Farkındaysanız uzun zamandır arabaya atlayıp yeni mekanlar keşfetmiyorum.

Orhan Veli'nin dediği gibi 'Beni bu havalar mahvetti'.

Soğuk hava alerjim tetiklenir endişesiyle, Shela kızla bile fazla yürüyüş yapamıyoruz. Sevgilim sağolsun bu konuda en büyük destekçim.

Babacığımın cenazesinde ki ağır hava koşullarında bana birşey olmaması gerçekten mucize. Normalde o havada, bu kadar dışarıda dursam hastanelik olurdum. Şükür orta kuvvette bir griple atlattım.

Bir tek ben mi böyleyim sanıyorsunuz, hiç kimsenin bu kış evden çıkası yok. Hani mecbur olmadıkça, herkes evinde. Elbette bunda güvenlik endişesi de oldukça etkili.

İnanın çok özledim, yepyeni yerler keşfedeyim, özenle o mekanlardan sizlere bahsedeyim.

Bu yazıdan sakın ola umutsuzluk, ümitsizlik gibi sonuçlar çıkarmayınız lütfen. Çıkarırsanız küserim, gözlerinizden öperim.

Aa a Elvo bu durur mu hiç, son günlerde sürekli bilgi topluyor. Araştırmalar yapıyor. Elbette hep evde oturmuyoruz canım. Ufaktan kıpırdanmalar, hareketlenmeler başladı.

Yakında taptaze mekan bilgileri bu köşede sizlerle olacak.

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LÜGAT 365...

Gelelim bu haftaki kelimemize;

HEM - DEM

Samimi dost. En yakın arkadaş. Canciğer arkadaş. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Birlikte manasındaki hem kelimesiyle, nefes manasındaki dem kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.

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Sevgili Evren, bugünden Pazartesi sabahına dek günlerimiz; sağlıkla, bereketle, bollukla, şahane haberlerle, kutlamalarla, dostlarla, sevdiklerimizle, endişesiz, rengarenk geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın..