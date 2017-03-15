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KUYU KÖPEK KARANTİNAYA MI ALINDI ?

Kuyu köpek karantinaya mı alındı ?

Düştüğü kuyudan 10 gün sonra kurtarılan Kuyu köpeğin İBB’nin Hayvan Hastanesi’nde karantinaya alındığı iddia edildi.

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Beykoz'un Dereseki Köyünde düştüğü sondaj kuyusundan 10 gün sonra kurtarılan ve Beykoz İtfaiyesi'ne verilen Kuyu köpeğin hastalandığı, İBB'nin Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddia edildi. Kuyu köpeği görmek için gün içerisinde hastaneye gelen hayvan hakları savunucusu Barış Şengün içeriye alınmadığını söyledi. Akşam saatlerinde ise kurtarma çalışmalarında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Kural'da hayvan hastanesine geldi. Hastanede yetkili biriyle görüşmek isteyen Şengün ve Prof. Dr. Kural Kuyu'nun hayatından endişe ettiklerini belirtti.

ŞENGÜN: MİKROP KAPMA İHTİMALİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP, GÖSTERMEDİLER

Hayvan Hastanesinde önünde açıklama yapan Şengün, "Bugün Kuyu köpeğin akıbetinden şüphelenerek buraya görmeye geldim. Hiçbir şekilde göstermediler. Karantinada olduğunu söylediler. Mikrop kapma ihtimali olduğunu söyleyip, göstermediler. Video ve ya fotoğraf çekmemize gerek yok, camdan görelim dememe rağmen göstermediler" dedi.

ŞENGÜN: MADEM Kİ ENFEKTİF BİR DURUM VAR, VETERİNER İLE BİZDEKİ VİRÜS FARKLI MI?

Şengün gün içerisinde kendisine karantinada olduğu için gösterilmeyen Kuyu ile belediyenin Veteriner Hekiminin sosyal medyadan canlı yayın yaptığına değinerek; "Sosyal medyada yayılan haber üzerine kendilerini bir canlı yayın yapma mecburiyetinde buldular. Canlı yayın yaparken belediyenin veteriner hekimi Kuyu'yu öpüyordu. Madem ki enfektif bir durum var, veteriner ile bizde ki virüs farklı mı? Bu çelişkidir" diye konuştu.

PROF. DR ORHAN KURAL: KUYU'NUN AKIBETİNDEN BÜYÜK ŞÜPHEMİZ VAR

Prof. Dr Orhan Kural ise, "Bütün Türkiye bilmek istiyor, Kuyu'ya ne oldu? Acaba Kuyu bir dönem kullanıldı da arkadan hastalığa mı bırakıldı? Bunların hepsini soruyoruz. Tuhaf açıklamalar var. Köpeğin burada olduğu söyleniyor. Şu anda nerede olduğu belli değil. Kuyu Türkiye'nin zor günlerinde ümit olmuştu. Bütün ülke Kuyu etrafında birleşmişti. Dünya ondan bahsetti. Belki de Guinnes'e girecek bir çalışma yapıldı. Yüzlerce insan bir araya geldi" dedi ve ekledi, " Şu anda Kuyu'nun akıbetinden büyük şüphemiz var. Birbirini tutmayan ifadeler oluyor. Lütfen bize açıklayın bu hayvan ne oldu?"

Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Kural yetkililerin konu hakkında açıklama yapması gerektiğini belirtti. Kuyu'nun kurtarıldıktan sonra verildiği Beykoz itfaiyesi ekipleri de Kuyu'nun hastalığını doğrularken tedavisinin yapılması için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'ne gönderildiğini belirttiler.

DHA
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