Kuyuya düşen köpek 10 gün sonra kurtarıldı

Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı.

Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine 10 gündür süren kurtarma çalışmalarına destek veren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katılan liseli öğrenciler, çalışmalarını kameralarla kayıt altına aldı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 10 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.

'Kuyu'nun düştüğü yer bir insanın girebileceğinden çok daha dardı, bu nedenle çalışmalar günlerce sürdü. Yavru köpeğin kilo alıp sıkışmaması için kurtarma çalışmaları boyunca sadece beslenebileceği kadar mama verildi.