Kuzenlerin katili 11 yıldır bulunamadı

Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Karacalar Mahallesi'nde, okula giderken kaybolduktan 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın katil veya katilleri, aradan 11 yıl geçmesine rağmen bulunamadı. Kaybolmalarının 11'inci yıldönümü nedeniyle lokma hayrı yapan ve çocukların mezarları başında dua eden yakınları, cinayeti kimin işlediğinin bulunup cezalandırılmasını, adaletin yerini bulmasını istedi.

Savaştepe'nin Karacalar Kırsal Mahallesi'ndeki Mustafa Kangal İlkokulu 4-B sınıfına giden Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım, 21 Mart 2006'da öğle arasında evlerinde yemek yedikten sonra yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okullarına giderken ortadan kayboldu. En son okul yolunda görülen kuzenler, akşam her zaman geldikleri saatte evlerine dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kuzenlerin okula da gitmedikleri anlaşılınca, bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler dağı taşı karış karış aradı, ancak bir sonuç alınamadı.

Her yerde aranan kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kızın cesetleri evlerine 8 kilometre mesafedeki komşu Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde, poşete sarılı olarak bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından iki kuzen, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Kızları Büşra kuzineyle birlikte cinayete kurban giden 43 yaşındaki Hanife ve 47 yaşındaki Mustafa Karabacak çifti, olayın faillerinin bulunması için başvurmadık yetkili bırakmadı. Cinayetin çözüleceği ümidiyle yaşayan aile, 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup ve faks gönderip, yardım istediklerini anlattı. Mustafa Karabacak, şunları söyledi:

"Başbakan Erdoğan seçim öncesi Balıkesir'de miting yaptı. Kendisine ulaştık ve yardım istedik. Dönemin valisi ve emniyet müdürüne talimat verdi, cinayetin çözülmesini istedi. Fakat bir sonuç çıkmadı. Çocuklar 21 Mart 2006'da kaybolmuşlardı. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen katil veya katilleri bulunamadı, adalete teslim edilmedi. Bize verilen sözler tutulsun, katil ya da katiller bulunsun. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza sesleniyorum. Büşra ile Tuğçe'nin canı, kanı yerde kalmasın. Televizyon programlarında pek çok cinayet çözüldü. Büşra ile Tuğçe'nin olayı neden çözülmüyor? Kayseri'de 3 çocuğun katillerini bulan cinayet masası ekipleri, neden bizim çocuklarımızın cinayetini çözmüyor? Savaştepe'ye gelen jandarma komutanları, 2 yıl durup gidiyor. Dosyayı tam anlamıyla inceleyip çevreyi araştırıncaya kadar tayinleri çıkıyor. En son bölük komutanı bu olayla çok ilgilendi. Ne yazık ki onun da ataması yapıldı. İşler yarım kalınca sonuç alınamıyor."

"KIZIM YAŞASAYDI ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİ"

Hanife Karabacak, Büşra ve Tuğçe'nin yaşaması halinde şu anda üniversiteye gideceklerini belirtirken, "Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Bu köyde adalet işlemiyor mu? Bizim çocuklarımızın katili bulunsun. Bir şeyler bilen, gören varsa söylesin, aradan 11 yıl geçti. Büşra yaşasaydı 20 yaşını bitirip, 21 yaşına girecekti. Onun arkadaşları üniversite ikinci sınıf öğrencisi. Keşke yaşasaydı da okumasaydı. Bizim yanımızda kalsaydı. Arkadaşlarını gördükçe Büşram aklıma geliyor. Evlat acısı çekmeyen bilmez" diyerek gözyaşlarına boğuldu.