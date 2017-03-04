Kuzey Irak’a üs kuruyoruz

Türkiye Gazetesi'nden Nuri Elibol'un haberine göre; Suriye’deki denklem her gün yeni bir boyut kazanırken diplomatik kaynaklar Türkiye’nin Menbiç kararlılığını ABD’nin gördüğünü, “herhangi bir kaza” olmaması için araçlarına devasa bayraklar astığını açıkladı. Menbiç’teki son duruma ilişkin bilgi aktaran kaynaklar “ABD’nin YPG konusunda verdiği ‘YPG Menbiç’i boşaltıp Fırat’ın doğusuna çekilecek’ sözünün yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu söz yerine gelmez ise El-Bab harekâtının tamamlandığı şu süreçte Türkiye destekli ÖSO Menbiç’e yönelecek ve YPG’lileri Menbiç’ten zorla çıkaracaktır” ifadelerini kullandı. “Bu konudaki kararlılığımızı herhalde ABD’li askerler de fark etmiş olacak ki herhangi bir kaza olmaması için araçlarına devasa Amerikan bayrakları takıyorlar” diyen kaynaklar şunları kaydetti: YPG, kendiliğinden veya ABD’lilerin telkiniyle Menbiç’ten çekilmezse Türkiye buradaki ABD varlığı ile karşı karşıya gelmemeye özen göstererek YPG’yi Menbiç’ten çıkaracaktır. Amacımız çatışma çıkmadan bu sorunun çözülmesi.

FARKLI HESAPLAR VAR

ABD ve Rusya’nın Suriye’ye bakışını özetleyen kaynak şu değerlendirmeyi yaptı: Suriye’de Rusya DEAŞ’ın kontrolündeki yerlerin rejimin eline, Amerika da bu yerlerin YPG’nin eline geçmesini istiyor. Biz buranın eski sahipleri kimler ise onların eline geçsin istiyoruz. Suriye’de barış ancak böyle sağlanabilir. ABD Menbiç’e yönelmemizi istemiyor olabilir. ABD Türkiye’nin El-Bab’a kadar gitmesini de istemiyordu. Çünkü ABD yönetimine YPG’liler bu düşünceleri telkin ediyor. Biz YPG’nin kanton birleştirme hevesini engellemek zorundayız. Türkiye’nin bekası ve ulusal güvenliği için bunu yapmak zorundayız.



IRAK’A DA YAKIN TAKİP

Fırat Kalkanı operasyonunu Suriye’de başarı ile sürdüren Türkiye, terörle mücadelede güney komşusu Irak’ta da gelişmeleri yakından takip ediyor. Üst düzey diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Sincar ve Mahmur’daki PKK varlığına karşı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile iş birliği içinde olduğunu vurgulayarak, “PKK’nın buralarda ikinci bir Kandil oluşturmasına Peşmerge ve TSK iş birliği ile günü gelince müdahale edecektir” ifadelerini kullandı.



MUSUL BİTSİN GÜÇLER SİNCAR’A

Öte yandan Musul’daki DEAŞ varlığına yönelik harekât tamamlandıkça Peşmerge’nin Sincar ve Mahmur’a daha fazla güç ayıracağını dile getiren kaynaklar, şunları kaydetti: PKK’yı ve DEAŞ varlığını engellemek için güneyde Kerkük bölgesinde ve Kuzey’in bazı bölgelerinde Kuzey Irak yönetiminin istemesi hâlinde Türkiye eğitim üsleri kuracaktır. DEAŞ ve PKK tehdidi tamamen sona erdiğinde bu üsler kapatılacaktır.



ORTAK TEHDİT

Türkiye gibi İran’ın da kuzey Suriye’de kantonları birleştirmeyi başaran bir YPG istemediğine dikkat çeken kaynaklar “Onlar da kuzey Suriye’de YPG’ye ait bir oluşumun İran’ın iç güvenliğini etkileyeceğini düşünüyorlar. Biz de Türkiye olarak millî güvenliğimiz açısından bu kantonların birleştirilerek Kuzey Suriye’de bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı çıkan İran’ın Kuzey Irak’ta Barzani yönetimine karşı PKK’yı ve Talabani’yi desteklediği bilgisini veren aynı kaynaklar, “Barzani’nin bağımsız devlet kurma projesini baltalamak için İran, PKK’yı Kuzey Irak’ta destekliyor. Barzani’nin bağımsız devlet projesinin İran’daki Kürtlere örnek olacağı endişesi ile bunu yapmaktadır” yorumunu yaptılar.

Terör koridoruna izin yok

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Suriye için üç önceliğini şöyle açıkladı:

1- YPG’nin kantonları birleştirmesine fiziki olarak tamamen engel olmak ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşumunu engelleyerek millî güvenliğin sağlanması.

2- Suriye’de DEAŞ’ın süpürüldüğü yerlerin gerçek sahiplerinin yönetimine geçmesini sağlamak ve buralarda güvenli bölge oluşturarak buralara göçmen durumundaki Suriyelilerin dönüşünü sağlamak.

3- Suriye’de siyasi sürecin devreye girmesi ve ateşkesin sürdürülmesi, barışın tesisinde katkı vermek.