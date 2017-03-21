Kuzey Kore ABD uçak gemisini vurdu

Kuzey Kore, ABD hedeflerinin vurulduğu yeni bir propaganda videosu yayınladı.

Resmi medyanın paylaştığı video klipte, Amerikan uçak gemisi Kuzey Koreli askerler tarafından havaya uçuruluyor. Görüntülerde ayrıca savaş uçağı da düşürülüyor.

Ülkenin lideri Kim Jong-un ve rejime övgüler düzülen video klipte, Kuzey Kore'nin test ettiği füzelere de yer verildi.

Pyongyang yönetimi, geçtiğimiz haftalarda birçok füzeyi aynı anda fırlatmış, füzelerden bazıları Japonya kara sularına düşmüştü.

Dünyayı ayağa kaldıran gelişmeden sonra yalnızca ABD değil, Rusya'nın da aralarında bulunduğu diğer devletler sert tepki göstermişti.

Geçen hafta Güney Kore-Kuzey Kore sınırındaki Panmunjom Köyü'nü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yeryüzünde eşi benzeri olmayan köyde yaptığı açıklamada artık sabırlarının tükendiğini ve askeri harekât seçeneğinin masada olduğunu ilan etmişti.