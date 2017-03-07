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KUZEY KORE, MALEZYA VATANDAŞLARINI ÜLKEYE HAPSETTİ !

Kuzey Kore, Malezya vatandaşlarını ülkeye hapsetti !

Kuzey Kore lideri Kim'in üvey ağabeyinin Malezya'da öldürülmesinin ardından Kuzey Kore'deki tüm Malezyalıların ülke dışına çıkışı yasaklandı.

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Kuzey Kore ve Malezya'nın, büyükelçilerini karşılıklı olarak "istenmeyen adam" ilan etmesinden sonra Pyongyang yönetiminden gerginliği daha da tırmandıran bir hamle geldi.

KUZEY KORE'DEKİ MALEZYALILARIN ÜLKE DIŞINA ÇIKIŞINA YASAK
Kuzey Kore, bu ülkedeki tüm Malezyalıların yurt dışına çıkışını yasakladı.

Malezya ise bu hamleye, Kuala Lumpur'daki Kuzey Kore Büyükelçiliğindeki diplomatik personelin Malezya'dan çıkışını yasaklayarak cevap verdi.

Malezya Başbakanı Necip Rezak da Kuzey Kore'ye tüm Malezyalıları derhal serbest bırakması için çağrıda bulundu.

MİSİLLEME GECİKMEDİ
Reuters'ın haberine göre, Necip Rezak ayrıca, Malezya'daki tüm Kuzey Korelilerin ülkeyi terk etmelerine engel olunması için polise talimat verdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, dünyayı sarsan suikast hakkında Malezya'da yürütülen soruşturmayla ilgili eleştirilerde bulunan Kuzey Kore Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edildiğini duyurmuştu. Malezya'ya bu soruşturma konusunda "güvenemeyeceklerini" söyleyen Büyükelçi Kang, Malezyalı yetkilileri ayrıca "dış güçlerle birlik olup dolap çevirmekle" suçlamıştı.

Kuzey Kore de bunun üzerine dün Malezya'nın Pyongyang Büyükelçisi'ni "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

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