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KUZEY KORE NÜKLEER TESTE DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore nükleer teste devam ediyor

Uydu görüntülerinden Kuzey Kore'nin yine nükleer test hazırlığında olduğu bildirildi.

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Uydu görüntüleri Kuzey Kore’nin altıncı kez nükleer bir denemeye daha hazırlandığını, hatta hazırlık aşamalarında sona geldiğini gösteriyor. İddiaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un büyükbabasının doğum gününde altıncı kez balistik füze denemesi gerçekleştirecek.  Böylece Dünya 15 Nisan’da Kuzey Kore’nin nükleer  denemesine bir kez daha şahit olacak.

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Uydudan alınan son görüntüler  Kuzey Kore'nin altıncı nükleer deneme için yaptığı hazırlıklarda nihai aşamaya geldiğini gösteriyor.

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Görüntülere göre Kuzey Kore, yeni roket motor testleri yapıyor. Söz konusu roket motoru, kıtalararası balistik füzelerde kullanılabiliyor.  Roketler yaklaşık 5,500 mil uzaktaki ABD'yi tehdit edebilir kapasitede…

Kuzey Kore’nin son zamanlarda yükselen nükleer füze denemelerine Nisan ayında bir yenisinin daha ekleneceği haberi endişeleri arttırıyor.

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Kuzey Kore lideri Kim Jon-un’un  dedesinin doğum gününü füze testiyle kutlamayı planladığını iddia ediliyor. İddialar doğruysa Kim Jong-un, 1994 yılında 82 yaşında ölen büyükbaba Kim Il-Sung’un doğumgünü olan 14 Nisan’da nükleer füze denemesi yapacak.

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze testi başlatmaya çok yakın olduğunu söyledi.

GEÇEN HAFTA ATEŞLENEN FÜZE İNFİLAK ETTİ

Kuzey Kore  yakın bir zamanda henüz geçtiğimiz hafta ABD ile savaşa hazır olduğunu duyurmuş ve bir füze ateşlemişti. İkinci füze ateşlenmeye hazırlanırken  infilak etmişti. Dünyayı bir kez daha korkutan Kim Jong-un’un denemesi hezimetle sonuçlanmıştı.

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Kuzey Kore’nin herhangi bir füze veya nükleer test yapması Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış durumda ancak Kuzey Kore dünyayı umursamıyor. Bugüne kadar beş kez nükleer denemeye imza atan Pyongyang yönetiminin fırlattığı füze sayısı bilinmiyor.

Milliyet
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