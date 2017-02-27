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KUZEY KORE'DE YENİ İDDİA !

Kuzey Kore'de yeni iddia !

Kuzey Kore'de 5 üst düzey güvenlik yetkilisinin "uçaksavarla" idam edildiği iddia edildi.

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Kuzey Kore'de üst düzey 5 güvenlik yetkilisinin ülkenin lideri Kim Jong-un'u "kızdıran" bir rapor hazırladıkları gerekçesiyle idam edildiği öne sürüldü.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore istihbarat servisi görevlileri, 5 üst düzey güvenlik yetkilisinin "yalan rapor" hazırladıkları gerekçesiyle uçaksavarlarla öldürüldüğünü gizli bir oturumda milletvekillerine söyledi.

İnfazların Kuzey Kore lideri Kim'in üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olmadığı tahmin ediliyor.

Güney Koreli milletvekili Lee Cheol Woo, infaz edilen güvenlik yetkililerinin, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ocak ayında görevden el çektirilen eski devlet güvenlik şefi Kim Won Hong'un departmanında çalıştığını bildirdi.

Lee, Kim Won Hong'un kovulması ile Kuzey Kore’nin 33 yaşındaki Devlet Başkanı Kim Jong-un'u öfkelendiren raporların birbiriyle ilintili olduğunu söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ağabeyi Kim Jong-nam'ın Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin arkasında Kuzey Kore yönetimi olduğunu ileri sürmüştü.

Babasının ölümünün ardından 2011'de iktidara gelen Kim'in daha önce de eniştesini ve bazı üst düzey yetkilileri idam ettirdiği belirtilmişti. Kim'in eniştesi ve Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek'in, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2013'te uzun süre aç bırakılan köpeklerin önüne atılarak öldürüldüğü iddia edilmişti.

AA
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