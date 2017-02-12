Kuzey Kore'nin füze denemesi ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, balistik füze denemesi yaptığı belirtilen Kuzey Kore'ye karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını ifade etti. Güney Kore medyası Kuzey Kore'nin görüşme sırasında yeni bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kore'nin yinelediği provokasyon gösterileri Kim rejiminin saçmalığa dayandığını gösteriyor” denildi.

Trump, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida eyaletinde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin son adımıyla ilgili net ifadelerin kullanıldığı kısa basın toplantısında Trump, ABD'nin Japonya'ya olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük müttefiki Japonya'nın yüzde yüz arkasındadır." ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Abe ise Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili olarak, "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." Abe, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini de ifade etti.

GÖRÜŞME SIRASINDA YENİ BİR FÜZE

Bu sırada Kuzey Kore, ülkenin batısındaki askeri hava üssü Banghyon’dan yerel saatle 7.55'te balistik füze ateşledi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, füzenin doğuya doğru 500 kilometre seyredip Japon Denizi'ne düştüğünü açıkladı. Açıklamada, Pyongyang'ın “silahlı provokasyon aracılığıyla yeni ABD yönetimini test ettiğine inanıldığı” kaydedildi. Füze denemesinin Trump'ın Abe ile görüşmesine denk gelmesine dikkat çekildi.

Yonhap ajansının haberinde, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli askeri bir yetkili, fırlatılan füzenin kısa veya orta menzilli balistik füze olabileceğini ancak bunun henüz netleştirilemediğini açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kore'nin yinelediği provokasyon gösterileri Kim rejiminin saçmalığa dayandığını gösteriyor” denildi.

ORTA MENZİLLİ MUSUDAN

Resmi haber ajansı Yonhap'ın Güney Kore askeri kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Kuzey yönetimi orta menzilli Musudan füzesi ateşledi. Söz konusu bilgi daha sonra Pentagon tarafından da doğrulandı.

Trump'ın cuma günü Beyaz Saray'da ağırladığı Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May'den sonra Trump yönetiminin konuk ettiği ikinci yabancı devlet temsilcisi olmuştu. Başkent Washington'daki görüşmelerin ardından iki lider, Trump'ın bazı hafta sonlarını geçirdiği Florida'nın Palm Beach kentindeki rezidansına gitmişlerdi.