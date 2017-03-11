Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni ''kıyım'' tartışması

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Şile bağlantısı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan değişikliğine göre güzergahın 1.92 hektar yani yaklaşık 20 bin metrekarelik kısmı 1/100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda “Devlet Ormanı” olarak tanımlanmış durumda.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'nin haberine göre planlama alanının içindeki ormanlık alan, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 1995 tarihli kararı ile “İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanları” içine alındı ve koruma derecesi 1. Derece olarak belirlendi. Planlanan Kuzey Marmara Otoyolu Şile bağlantı yolunun devamı da Avcıkoru Tabiat Parkı içerisinden geçecek. Çekmeköy, Beykoz ve Şile ilçe sınırları içinden geçecek Şile bağlantı yolu için hazırlanan plan 9 Mart'ta askıya çıktı.