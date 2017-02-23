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KYMCO YENİ DOWNTOWN 350İ ABS LANSMAN FİYATI BELLİ OLDU

KYMCO Yeni Downtown 350i ABS lansman fiyatı belli oldu

Türkiye motosiklet pazarında scooter kullanıcıları için yaygın yedek parça ve servis ağıyla hizmet veren Kymco, global kalite anlayışını ürün gamına dahil ettiği yeni modelleri ile devam ettiriyor.

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Sahip olduğu asil tarzı, dinamik görüntüsü ve enerjisi ile kendine hayran bırakacak Yeni Downtown 350i ABS, 26.990 TL lansman fiyatıyla keyif dolu ve eşsiz seyahatler yaşatmaya geliyor.

Dinamik duruşu ile gücünü fazlasıyla hissedeceğiniz Yeni Downtown 350i ABS, ister kısa mesafe ister uzun mesafe tüm yolculuklarınızda beklediğiniz performansı fazlasıyla sunmaya hazır.   

Yeni Downtown 350i ABS, 321 cc motor hacmi, sıvı soğutmalı 4 zamanlı motor yapısı ile maxi scooter segmentinde adından oldukça söz ettirecek.

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Bütünleşik far tasarımıyla daha ilk bakışta çekimine kapılacağınız Yeni Downtown 350i ABS’nin yüksek aydınlatma kapasitesine sahip farları ile yolunuz daha aydınlık olacak.

Yüksek koruma özellikli fren sistemi ile de güvenilir ve güçlü yapısını bir kez daha ortaya koyan  Downtown 350i “ABS” fren sistemi daha güvenli duruşlar sağlar. İki tam kaskı taşıyabilecek kapasitede olan geniş sele-altı bagajı ve sol ön panelde cep telefonu şarj etmek için 12V çakmaklık yeri mevcuttur. Sağ ve sol ön panelde yolculuklarınızda küçük eşyalarınızı koymanız için kullanım alanı sunuyor.

Euro 4 normalarına uygun Yeni Downtown 350i ABS modeli ile siz de hayallerinizi ve planlarınızı daha fazla ertelemeyin. Daha yakından incelemek için Kymco yetkili bayilerine uğramakta acele edin.

Satış noktaları ve daha fazla bilgi için www.kymco.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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