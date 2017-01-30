Egzama hastalığına iyi gelen bu termal su daha sonralarda bütün cilt sorunlarına göre formülize edilmiş ve insanların kullanımına sunulmuştur. Karma, kuru, yağlı ve normal tüm cilt tiplerine göre özel marka serilerine sahip LaRochePosay ürünleri cilt katmanlarına kolayca nüfuz ederek kalıcı çözümler sağlamaktadır. Her bireyin rahatlıkla kullanabileceği ürünler uzman dermatologlar tarafından güvenle tavsiye edilmektedir.

Klinik çalışmalar ve dermatolojik araştırmalardan geçerek başarılı sonuçlar elde eden uzmanlar, kullanıcıların test etmesi ve olumlu sonuçları sayesinde etkinliğini kanıtlamıştır. LaRochePosay markasının sağladığı güzellik ve bakım ürünlerini incelemek için dermokozmetika adresini ziyaret edebilirsiniz.

LaRochePosay Anthelios Serisi

Yaz aylarında güneş ışınlarından kaçmak pek mümkün değildir. Cilt yüzeyine direk olarak temas eden güneşin zararlı UVA\ UVB filtreleri vücutta çeşitli cilt sorunlarına yol açmaktadır. Cilt tonunda homojen bir görünümden cilt kanserine kadar devam eden olumsuz etkiler, La Roche Posay Güneş Kremi sayesinde etkisini kaybetmektedir. İçeriğinde bulanan termal su ve doğal bileşenler güneşten en iyi biçimde koruma sağlamaktadır. Yüksek koruma filtresine sahip olan güneş ürünleri vücuda gerekli olan D vitaminin, güneşten alınmasına engel olmaz. Hassas, karma ve kuru tüm cilt tiplerine uygun koruyucuya sahip olan la roche posay ürünleri çocuklar ve yetişkinler olmak üzere yaş ve cinsiyet ayırmadan tüm aile bireylerinin kullanımına uygundur. Cilt bakım ürünleri içerisinde yüz bakımında bir devrim yaratan LaRochePosay markası La Vienne köyünde Bertrand Du Guesclin tarafından keşfedilmiştir. Egzama hastalığına iyi gelen bu termal su daha sonralarda cilt sorunlarına göre formülize edilmiş ve insanların kullanımına sunulmuştur. Karma, kuru, yağlı ve normal tüm ciltlere göre özel marka serilerine sahip LaRoche Posay ürünleri cilt katmanlarına kolayca nüfuz ederek kalıcı çözümler sağlamaktadır. Her bireyin rahatlıkla kullanabileceği ürünler uzman dermatologlar tarafından güvenle tavsiye edilmektedir.

Klinik çalışmalar ve dermatolojik araştırmalardan geçerek başarılı sonuçlar elde eden uzmanlar, kullanıcıların test etmesi ve olumlu sonuçları sayesinde etkinliğini kanıtlamıştır.