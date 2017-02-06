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LAF ATMA KAVGASINDA KAN AKTI

Laf atma kavgasında kan aktı

Aynı otomobil ile Taksim'e gelen üç kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Aynı otomobil ile Taksim'e gelen üç kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Cumartesi akşam saatlerinde aynı otomobil ile Taksim Meydanı'na gelen üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş, yol ortasında kavgaya başladı. Otomobilden inen kadının ve çevredekilerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Sürücü otomobiline binip gideceği sırada kavga ettiği arkadaşı araca tekme atmaya başladı. Otomobilin aynasının kırılması üzerine de sürücü, onlarca kişinin arasında kavga ettiği kişiyi art arda bıçakladı.

Koşarak olay yerine gelen sivil polisler bıçaklı kişiyi yere yatırarak gözaltına aldı. Yaralı kişi ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksim Meydanı'ndaki kavga ve bıçaklanma anı da çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

DHA
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