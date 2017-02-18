Lavrov aba altında sopa gösterdi: Çatışma istemiyoruz ama...

53. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov, NATO'nun genişlemesinin Avrupa'daki tansiyonu artırdığını savunarak, hem Rusya hem de Batı'nın kaygılarının giderilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi için NATO ile askeri iş birliğinin yeninden başlatılması gerektiğini söyledi.

Lavrov, NATO ve Rusya arasındaki ortaklık ilişkilerinin temelini belirleyen Paris Anlaşmasının 20, Roma Deklarasyonun ise 15 yıl önce imzalandığını ifade ederek, "Bu anlaşmalara göre NATO ve Rusya, güvenliği karşılıklı saygı çerçevesinde birlikte sağlama kararı aldı, ancak bu gerçekleşmedi. Çünkü NATO Soğuk Savaş kuruluşu olarak kaldı." dedi.

Rusya-Batı ilişkileri

Lavrov, Rusya'nın Batı ile ilişkilerindeki gerilimin suni olduğunu belirterek, "Rusya kimseyle çatışma arayışında değil, ancak her zaman kendi çıkarlarını koruyabilecek güçtedir. Bizim ana prensipimiz, hedefe diyalog yoluyla varmaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Minsk Anlaşmasının şartları yerine getirilmeden Batı'ya uyguladıkları yaptırımları kaldırmayacaklarını kaydetti.

Lavrov, ABD ile pragmatik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.