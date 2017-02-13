  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Savaş halinde açılması gereken ''gizli'' zarflar kayıp !
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası
  • Trafik sigortasında vatandaştan yeni formül

LAVROV RESMEN AÇIKLADI: ABD'Yİ DAVET ETTİK

Lavrov resmen açıkladı: ABD'yi davet ettik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana'daki barış görüşmelerine ABD'nin davet edildiğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Rus televizyon kanalı NTV'ye konuşan Lavrov, "ABD, Suriye heyetini oluşturduğunda, önümüzdeki temaslara katılması için tarafımızdan davet edildi" dedi.

İran'ın Suriye barış sürecinde oynadığı rolden de söz eden Lavrov, bu ülkenin DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyondan çıkarılmasının pragmatik olmayacağını vurguladı.

Rus Bakan, "Washington ile İran'ın arası daha da bozulmuş görünüyor. Ancak Moskova, mantıkla yola çıkılmasını savunuyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'ı "terörün ana sponsoru" olarak değerlendirmişti.

İHA
160
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Mutluluğun sırrı yatak odasındaMutluluğun sırrı yatak odasında
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS