Lavrov'dan kritik görüşme

Tarihi Astana zirvesinde Şam rejiminin garantörlüğünü yapan Rusya, sıra dışı bir hamleye imza attı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Suriyeli muhaliflerle başkent Moskova'da bir araya geliyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da iki gün süren zirveden Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak mekanizma kurma kararı çıktı. Moskova, Ankara ve Tahran yönetimleri, iç savaş ülkesindeki ateşkes ihalllerini denetleyecek ve silahların patlamasını önleyececek. Türkiye ve Rusya, zirveyi başarılı buluyor.

Ancak, ihlaller nedeniyle yoğun eleştiri alan İran'ın ilgili maddenin sonuç bildirgesinde yer almaması, dikkat çekti. Muhalifler, İran'ın bildirgedeki maddede bulunmamasına kızgın.

Altıncı yılı doldurmasına sayılı günler kalan iç savaşta, rejimi destekleyen Rusya ve İran ile muhalifleri destekleyen Türkiye ilk kez tarafların aynı masaya oturmasına öncülük etti. Üç ülkenin üzerinde uzlaştığı tek nokta Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ateşkesin devamı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, zirvenin ardından "Astana’da her şeyden önce rejim ve silahlı gruplar, muhalif gruplar ilk defa bir araya geldiler, aynı masa etrafında açılış toplantısında oldular. Tek alternatifin askeri değil, siyasi çözüm vurgusu hem müzakereye katılan rejim ve muhalifler tarafından, hem de deklarasyonda bunun yer alması Suriye'nin geleceği için çok kritiktir" demişti.