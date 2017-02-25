Le Pen'in toplantısında FEMEN krizi

Fransa'da kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan çıkacağı düşünülen aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in basın toplantısında olay çıktı.

Çok sayıda basın mensubunun ve diplomatik temsilcilerin katıldığı toplantı, yaptığı 'çıplak' eylemlerle adını duyuran FEMEN'in protestosuna sahne oldu. Le Pen aleyhinde slogan atan FEMEN üyesi bir kadın güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı.

Göğüs kısmına “Marine sahte bir feminist” yazan ve yine üstsüz olan Femen üyesi genç kadın aynı cümleyi tekrarlayarak sağcı lideri protesto etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu alması beklenen Le Pen Müslüman sığınmacı karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu nisan, ikici turu mayıs ayında düzenlenecek.