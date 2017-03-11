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LERZAN MUTLU: ''BİR KEZ ALDATILMAYI KABUL EDERİM''

Lerzan Mutlu: ''Bir kez aldatılmayı kabul ederim''

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, UçanKuş TV’de konuk olduğu 'Gece Kuşu' programında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

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Lerzan Mutlu, "Bence erkeğin bir defaya mahsus aldatma şansı var. Şayet itiraf edip, pişman olduğunu söylerse kabul ederim. Ama ikincisini asla... İkincide artık sesimi bile duyamaz, oturup ağlar, beni bulamaz” dedi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu, neden evlenmediği sorusu üzerine, "Ben neler biliyorum bu piyasada. Çoğu sırf olay olsun diye evlenip, boşanıyor. Ben o tiplerden değilim" şeklinde konuştu.

Mutlu, Anılcan Tanrıyar’ın “Hayalleriniz nedir?" sorusuna ise "Hayallerim Paris, gerisi... Sen anla işte..." cevabını verdi.

“BEN DAHA ÇOCUĞUM, ÇOCUK YAPMAYI NEDEN DÜŞÜNEYİM?.."

Lerzan Mutlu, “Çocuk yapmayı düşünüp düşünmediği” şeklindeki soruya ise “Ben daha çocuğum... Kendimi çocuk gibi hissediyorum. Büyümeden, o olgunluğa ermeden çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum” şeklinde cevap verdi.

"CANLI SESİM, ÇOĞU POPÜLER ŞARKICIYA ON BASAR"

Şarkıcılık konusunda da iddiasını sürdürdüğünü vurgulayan ünlü isim, "Şimdi popüler olanlardan çok daha iyi sesim var. Benim canlı sesim, çoğu popüler şarkıcıya on basar” dedi.

"SEDA SAYAN’IN ODASINI KULLANMAK, İLAHİ ADALET!"

'Gece Kuşu' programında, bir seyircinin, "Kanal D’de eskiden Seda Sayan’ın kullandığı kulisin size verildiğini duyduk. Bu konuda neler hissediyorsunuz?..” şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:
"O beni, Kanal D’de program sunarken, magazin programlarına çıkartmıyordu. Şimdi ne oldu görüyorsunuz. Sadece ilahi adalet diyorum."

"TV’DE RAKİBİM YOK, OLANLARIN DA YAŞI BÜYÜK"

Televizyon ekranlarına kendisini çok yakıştırdığını belirten Lerzan Mutlu, “Kendime rakip göremiyorum. Ben bir show girl’üm.. Rakibim de yok. İyi olanların ise yaşı büyük ve onlar şov yapan kişiler değil" ifadelerini kullandı.

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