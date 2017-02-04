Levent Kırca'nın mezarı yapıldı

Usta sanatçı Levent Kırca'nın vefatından sonra yaşananlar sevenlerini bir hayli üzdü. Önce ailesi mirasını reddetti. Ardından mezarlığın yapılmaması ve içler acısı hali üzüntüyü bir kat daha artırdı.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Usta oyuncu unutulmamıştı. Mezarının yapılabilmesi için toprağının oturması gerekiyordu.

Projeler hazırlanmıştı bile.

Aradan geçen bir buçuk yılın ardından Levent Kırca'nın mezarı tamamlandı.

Kırca'nın hayattayken eşim dediği Aslı Çetiner çıkan haberlere üzüldüğünü ve Levent Kırca'nın asla unutulmadığını söyledi.