Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, önceki gün bir kadın arkadaşıyla Akmerkez’deydi.
Ünlü şarkıcı, muhabirleri görünce hızla yürüyen merdivenlere doğru ilerleyip gözden kayboldu. 52 yaşındaki Yüksel’in yorgun hali dikkatten kaçmadı.
Akmerkez'de görüntülenen şarkıcı Levent Yüksel'in son hali şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, önceki gün bir kadın arkadaşıyla Akmerkez’deydi.
Ünlü şarkıcı, muhabirleri görünce hızla yürüyen merdivenlere doğru ilerleyip gözden kayboldu. 52 yaşındaki Yüksel’in yorgun hali dikkatten kaçmadı.