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LEVENT YÜKSEL'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Levent Yüksel'in son hali şaşırttı

Akmerkez'de görüntülenen şarkıcı Levent Yüksel'in son hali şaşırttı.

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Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, önceki gün bir kadın arkadaşıyla Akmerkez’deydi.

Ünlü şarkıcı, muhabirleri görünce hızla yürüyen merdivenlere doğru ilerleyip gözden kayboldu. 52 yaşındaki Yüksel’in yorgun hali dikkatten kaçmadı.

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