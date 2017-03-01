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LEYLA ZANA İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Leyla Zana için istenen ceza belli oldu

HDP'li Leyla Zana hakkında 3 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis isteniyor.

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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 3 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamade Zana'nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait "Kartepe" isimli deniz otobüsünü kaçıran ve operasyon sonucu ölü ele geçirilen "Azad" kod isimli terörist Mensur Güzel'in Diyarbakır'daki cenazesine de katıldığının tespit edildiği belirtildi

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin  anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi  sürüyor.  Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Ağrı  Milletvekili Zana hakkında hazırlanan 156 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edildi.   İddianamede, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Zana'nın eylemlerine  ilişkin hazırlanan 3 fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza  İşleri Genel Müdürlüğüne "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle  gönderildiği hatırlatıldı.

6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20.  madde gereğince Zana'nın fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin  dokunulmazlığının kaldırıldığı ifade edilen iddianamede, soruşturma dosyalarının  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve  ifası bakımından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı.  İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı olan Demokratik  Toplum Kongresinin (DTK) kuruluşu, yapısı, amaçları ve faaliyetleri hakkında  detaylı bilgiye yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın DTK'nın kurulması için  talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Zana'nın, DTK'nın sözde özerkliği inşa  etmek amacıyla örgütsel çalışmaları için kullandığı, "Diyarbakır Belediyesi Konuk  Evi" olarak adlandırılan yere birçok kez gelip gittiği ve burada yapılan  toplantılara katıldığının tespit edildiği bildirildi.

İKİ TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞ 

İddianamede, Zana'nın 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK)  Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi mevkisinde PKK/KCK mensuplarına yönelik  gerçekleştirilen operasyonlarda ve Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat  noktası ile İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen saldırıların ardından çıkan  çatışmalarda ölü ele geçirilen teröristlerin cenazelerinin defin işlemlerine  katıldığı belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait "Kartepe" isimli deniz otobüsünü  kaçıran ve yapılan operasyon sonucu ölü ele geçirilen "Azad" kod isimli terörist  Mensur Güzel'in cenazesinin Yeniköy mezarlığına defin için getirildiği kaydedilen  iddianamede, yapılan kamera çekimlerinde Zana'nın cenazeye katıldığının tespit  edildiği aktarıldı.

 İddianamede, Diyarbakır Valiliğince 2012 yılında gerçekleştirilmesi  planlanan nevruz etkinliğinin yasaklanmasına rağmen Zana'nın terör örgütünün  çağrı ve talimatları doğrultusunda düzenlenen, PKK terör örgütünün propagandası ve gövde gösterisi haline dönüştürülen eyleme katılarak ön saflarda yer aldığı  bildirildi.   Zana'nın güvenlik güçlerinin ihtarda bulunması ve zor kullanmasının  ardından dağılmayıp, direndiği, yolu araç trafiğine kapatarak ısrarla Nevruz  alanına gittiği ifade edilen iddianamede "Zana'nın, BDP seçim otobüsünün üzerine  çıkıp örgüt propagandası olabilecek tarzda zafer işareti yaptığı tespit  edilmiştir. Şüphelinin bu haliyle terör örgütü üyesi olmamakla birlikte, 'örgüt  adına suç işlemek' ve '2911 sayılı kanunun 32/1 maddesine muhalefet' suçlarını  işlediği anlaşılmıştır." denildi.

 SUÇU VE SUÇLU ÖVME

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 yıl önce, "8 Mart Dünya Kadınlar  Günü" dolayısıyla İstasyon meydanında yapılan açık hava toplantısına Zana'nın da  katıldığı yer alan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Zana'nın konuşmasında özetle, 'Sizler aydınlık beyinlerinizle sizler  büyük direnişinizle başkanınızı aranıza getireceksiniz. Benim bundan hiç bir şüphem yoktur.' ifadelerini kullandığı tespit edilmiştir. Zana'nın yaptığı  konuşmada tutuklandığı tarih itibarıyla 30 bin kişinin ölümünden sorumlu olan  terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı kastederek suçluyu kabullenmesi,  sahiplenmesi ve saygı duyulması gereken bir halk lideri olarak anlatması ile  üzerine atılı suçluyu övme fiilini işlediği anlaşılmıştır."

Zana, 8 Şubat'ta Diyarbakır'da gözaltına alınmış, savcılıktaki  sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol  hükümlerince serbest bırakılmıştı.- İstenilen cezaİddianamede HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor

AA
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