L'Hebdo dergisine ASALA tepkisi

Türkiye Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre'nin L'Hebdo dergisinin, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz’ü 1981 yılında katleden ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan’ın işlediği suçu öven sözlerine yer vermesine tepki gösterdi.

L'Hebdo dergisinde yayımlanan Jamkochyan’la yapılan söyleşiye cevaben aynı dergide yer verilen Başkonsolos Dicle'nin yazısında, "Derginizin 15 Aralık 2016 tarihli nüshasında yayınlanan makalede 1981 yılında Başkonsolosluğumuz Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz’ü katleden ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan’la yapılan söyleşiye yer verilmiş olmasından hayret ve endişe duyduk." ifadesi yer aldı.

Dicle, "Yergüz’ün planlanmış alçakça cinayetinden 'gurur duyduğunu' ifade eden bir caniye derginizde geniş biçimde yer ayrılmış olması Yergüz'ü hain bir saldırıda kaybetmiş olan ve bu acıyı halen yüreklerinde taşıyan meslektaşlarını ziyadesiyle üzmüştür." ifadelerini kullandı.

ASALA, JCAG ve ARA gibi terör örgütlerinin 1970 ve 1980’lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılarda 34 Türk diplomatı ve aile yakınları ile Cenevre'de bir İsviçreli gencin de katledildiği belirtilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, tek taraflı ve seçici bir tarih okumasıyla Radikal ve şiddete meyilli bir (Ermeni) milliyetçilik anlayışının nefretle birleştiğinde nasıl bir uluslararası terör kampanyasına dönüşebildiğini göstermiştir. Mağdurların acılarına bir cümleyle dahi değinilmeyen makaleyi yayınlarken, Mehmet Savaş Yergüz’ün İsviçreli eşinin ve o tarihte daha henüz 5 ve 7 yaşlarında olan çocuklarının duydukları acıyı da düşünmek gerekmez miydi?"

Yazıda, "Makalede katil Jamkochyan’ın örnek bir mahkum olduğunun, diğer ASALA üyeleri gibi Erivan rejimi tarafından kahraman gibi karşılanarak orduda önemli görevler üstlendiğinin, BM toplantıları vesilesiyle sık sık İsviçre’ye geldiğinin ve Türklere yönelik akıl dışı ifadelerinin yarattığı tepkiyi tahmin etmek de güç olmasa gerekir." görüşüne yer verildi.

Nesilden nesile aktarılan bir nefret söylemini sürdürmek yerine diyalog arayışlarına odaklanarak teşvik etmenin önemli olduğunun belirtildiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Özgüvenimizle Türk ve Ermeni halklarının dostluk ve barış odaklı ilişkiler kurmalarını teşvik edecek ortamın oluşmasına katkıda bulunmaya devam edecek olan bizler, bahse konu makalenin Türkiye ile Ermenistan arasında “Zürih Protokolleri”nin imzalanmasına giden süreçte kolaylaştırıcı rolü üstlenmiş olan İsviçre’de münteşir bir dergide yayınlanmış olmasından duyduğumuz hayal kırıklığını da dile getirmek istiyoruz."

Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edilmişti.

Jamkochyan, İsviçre’de Aralık 1981’de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonunda şartlı tahliye edilmişti. Terörist Jamkochiyan’ın serbest bırakılmasını sağlamak için ASALA tarafından kurulan 9 Haziran Grubunun 19-22 Temmuz 1981 tarihleri arasında İsviçre’nin çeşitli şehirlerinde (Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre) gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.