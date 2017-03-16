Libya'da Türk gemisi battı

Türk bandıralı bir yük gemisi Libya açıklarında battı. Batan gemideki 6 kişi kurtarıldı, 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Libya deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle geminin battığı öğrenildi. Libya'nın Misurata limanının birkaç mil açığında yardım çağrısında bulunan gemiden altı mürettebatın da sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Libya Donanma Sözcüsü General Eyüp Kasım, Türk bandıralı geminin mermer tozu taşıdığını ve radyoyla yardım çağrısında bulunduğu sırada kıyıdan 2-2,5 deniz mili açıkta olduğunu söyledi. "Kayıp yedi kişi için arama çalışmaları başladı," diyen Kasım, denizin çok dalgalı olmasından dolayı arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü belirtti. Kasım hava koşullarının yanı sıra, geminin çok eski olmasının da batmasında etkili olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Şirketten açıklama geldi

Geminin işletmeci kuruluşu ise yaptığı yazılı açıklamada, Libya yetkilileri tarafından bildirilen kayıp ve kurtarılan denizci sayısını doğruladı.

Batu Denizcilik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "M/V Tınaztepe-S isimli Türk bayraklı gemimiz, Marmara adasından almış olduğu 3,120 ton mermer mıcırı yüküyle bugün sabah Türkiye saatiyle 08:00'de Misurata limanı demir sahasına ulaşmıştır. Şiddetli fırtına sebebiyle bugün saat 11:51'de geminin battığı bilgisine ulaşılmıştır. Şirket temsilcimizi olay yerine göndermeye çalışıyoruz. Vize sorunu çıkmazsa yarın Libya'da olacaktır. Kurtulan personelimizin tamamının sağlık durumu yerinde olduğu bilgisine ulaştık. Umut ediyoruz ki kayıp olan personelimize de bir an önce ulaşırız."