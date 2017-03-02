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LİBYA'DA TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRI

Libya'da Türk gemisine korsan saldırı

Transpasifik Denizcilik'in sahibi olduğu Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine Libya'nın Zuwarah Limanı açıklarında el konuldu, deniz haydutları 11 mürettabatı kaçırdı.

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Deniz Haber'de yer alan habere göre, Türk bayraklı M/T Hacı Telli adlı kimyasal tankere Libya kara sularında Zwara açıklarında iken silahlı kişilerce baskın düzenlendi. 5 kişilik silahlı bir grup gemiye çıkarak mürettebattan 4 kişiyi silah zoruyla kaçırdılar. Olay, gemi kaptanı tarafından rapor edilirken, silahlı deniz korsanları 4 kişiyi alarak gemiden ayrıldıkları ve daha sonra kendilerinden haber alınamadığı bildirildi. 

Korsanlar tarafından kaçırılan 4 kişinin uyrukları ve kimlikleri hakkında ise bilgi bulunmuyor. 

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