  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''
  • İlkokulda tepki çeken gösteri: Buna nasıl izin verdiler ?
  • Temiz kağıdı alana işe iade
  • Ekmekte görülmemiş skandal
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

LİCE'DE 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Lice'de 8 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. Dün teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralanan bir yüzbaşı ve bir uzman çavuş kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK'nın bugün meydana gelen yurtiçi olaylarla ilgili yaptığı açıklamaya göre, Lice'deki operasyonda ayrıca bir M-16 piyade tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 16 muhtelif şarjör, 480 muhtelif çapta fişek, 5 el bombası, bin 178 kilo kubar esrar, 2 bin 229 kilo toz esrar ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl'ün Genç İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 1 tabanca, 4 av tüfeği, 12 kilo esrar, 200 kilo amonyum nitrat, 22 tüp, 200 metre elektrik kablosu, 400 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 6 tüp, 280 pil, 800 kilo gıda maddesi, çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Başkale İlçesi'nde, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjörü, 30 fişek ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölücü terör örgütü işbirlikçisi 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Batman'ın Sason İlçesi ve Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen 5 ayrı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 terörist daha etkisiz hâle getirildi

Diyarbakır Valisi Aksoy: “Lice’deki operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı.” dedi.
 

DHA
151
-
Erdoğan: Karşılığını göreceksinizErdoğan: Karşılığını göreceksiniz
BBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktıBBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktı
AB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladıAB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladı
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Uçaksavarla gelmişlerUçaksavarla gelmişler
Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Katil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğimKatil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğim
Başbakan: ''Eş başkanlığa kafaya takmışlar''Başbakan: ''Eş başkanlığa kafaya takmışlar''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS