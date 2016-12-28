LİG TV’DEN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Lig TV’den büyük değişiklik!

Lig TV'nin efsane programı Maraton'da yorumcu değişikliği olacak. Tümer Metin'in programdan ayrılıp yerine Ruud Gullit'in geçeceği öğrenildi.

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Katar merkezli Bein Sport şirketinin satın almasından sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen ve daha global yayınlarla izleyenlerini buluşturmayı hedefleyen Lig Tv, birçok programında değişikliğe gidecek.

İlk transferini, yıllardan beri Ntvspor ile özdeşleşen basketbol spikeri İsmail Şenol'u kadrosuna katarak yapan Katar merkezli şirket, Şansal Büyüka'nın sunduğu Maraton programında da kan değişikliği yapacak.

Yerli yorumcuların yanı sıra, uluslararası piyasada da tanınmış isimleri bünyesine katmak isteyen şirket yöneticileri, ilk hamle olarak Holandalı eski efsane futbolcu Ruud Gullit ile anlaştı.

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Gullit, ligin ikinci yarısı itibariyle programdaki yerini alacak ve Şansal Büyüka ve Metin Tekin'e eşlik edecek. Tümer Metin'in kanal bünyesinde başka bir programda çalışıp çalışmayacağı ise henüz belli değil.

AMK Gazetesi
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