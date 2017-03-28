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LİMANDAKİ BİR BAVULDAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Limandaki bir bavuldan kadın cesedi çıktı

İtalya'nın Rimini Limanı'nda bir bavulda kadın cesedi bulundu.

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İtalya'nın Rimini Limanı'nda bugün bavulda bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili araştırma başlatan polis yetkilileri, Asyalı olan kadının yetersiz beslenme durumundan şüphelenildiğini ve otopsi sonuçlarına göre herhangi bir şiddet izine rastlanmadığını açıkladı. 

Polis, bulunan kadın cesedi ile 10 Şubat'ta Dublin'de kaçırılan kadın arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak araştırmacılar, bulunan kadın cesedi ile kaçırılan kadın arasında benzerlik olmadığını aktardı. Hala kayıp olan Çinli Xing Lei'nin kocası Daniel Belling, Roma'dan Dublin'e uçmaya hazırlanırken Roma'da yakalanmıştı.

İHA
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