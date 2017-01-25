LİNDSAY LOHAN, FARUK SABANCI'YLA BULUŞTU !

Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !

Müslüman olduğu iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Lindsay Lohan, İstanbul'da Faruk Sabancı ile buluştu.

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Geçtiğimiz günlerde Müslüman olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan, dün akşam İstinye Park’ta bulunan Zuma Restuarant’ta Faruk Sabancı'yla baş başa yemek yedi.

Müslüman olduğu söylenen Lindsay Lohan, iş adamı Faruk Sabancı ile gizlice buluştu. Yemek çıkışı görüntülenen ikiliden Lohan'ın eşarp takması dikkat çekti.

Uçankuş’un haberine göre, mekân çıkışında başının örtülü olduğu görülen Lohan, karşısında aniden basın mensupları belirince kısa süreli bir panik yaşayıp görüntü vermemek için yürüyüş istikametini değiştirdi. 5 milyon 800 bin takipçisi olan dünyaca ünlü yıldız Müslüman olduktan sonra Instagram fotolarının hepsini silmesi de dikkat çekti.

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