  • Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
  • GENAR son anket sonuçlarını açıkladı
  • CHP'li Gürsoy: ''PKK referandumda ''Evet'' diyecek''
  • 13 yaşındaki hırsız 7 aylık hamile çıktı
  • Darbenin kilit isimleri mahkemede birbirine girdi

LİSE MEZUNU GENÇTEN SU İSRAFINI ÖNLEYEN BULUŞ

Lise mezunu gençten su israfını önleyen buluş

Ordu’nun Ünye ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, su israfının önüne geçecek bir keşfe imza attı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünye ilçesinde lise mezunu olan ve halen üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kadir Kaya, ilginç bir keşif yaptı.

fo3-014.jpg

Türkiye Patent Enstitüsü tarafından da onaylanan ve patent alan gencin keşfi olan ve muslukta suyun boşa akmasını engelleyen çubuklu aparat ile büyük bir su tasarrufu sağlanıyor.

Genç kaşif Kadir Kaya, “Musluk başında traş olma, el sabunlama, diş fırçalama sırasında su boşa akıyor. Hatta suyun boşa akmasını engellemek için elektriğe bağlı düzenekler kullanılıyor. Ancak patentini aldığımız bu çubuklu aparat, musluğa takıldığında su boşa akmıyor.

fo2-041.jpg

Çubuğu yana çektiğinizde su akıyor, bıraktığınızda su akışı otomatik olarak duruyor. Takıldığı muslukta yüzde 85 oranında su tasarrufu sağlayan bu aparat kombili evlerde büyük enerji tasarrufu da sağlıyor. Aynı zamanda su bataryasının da ömrünü uzatıyor. Bu aparatın üretilmesi için bir yatırımcı arıyorum” dedi. 

 fo-078.jpg

İHA
954
-
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?
Akşener'den Bahçeli'ye anında cevapAkşener'den Bahçeli'ye anında cevap
''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Herkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktıHerkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktı
Ahmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklamasıAhmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS