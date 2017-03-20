Lise öğrencisi cinnet getirdi: 1 ölü !

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda, derste cinnet geçiren lise öğrencisi arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini bıçakladı. Olayda bıçaklanan öğrenci hayatını kaybederken, cinnet geçiren öğrenci ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesindeki bir lisede sabah ikinci derste cinnet geçiren B.K., önce önündeki sırada oturan E.T.'nin boynuna bıçak sapladı, ardından da bıçağı kendi boğazına sapladı. Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden 16 yaşındaki E.T. burada hayatını kaybederken, ağır yaralı B.K. (16) Rize Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, yaralı B.K.'nin hayati tehlikesi olduğu ifade edildi.