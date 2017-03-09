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LİSEDE KORKUTAN YANGIN

Lisede korkutan yangın

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki, Atatürk Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Yangın, bu sabah Kepez Mahallesi, Kayalık Sokak'ta bulunan okulun alt katındaki depoda çıktı. Yangını fark eden okul yönetiileri, öğrencileri dışarı çıkararak binayı tahliye etti. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışma ile yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmasının tamamlanması ve binadaki dumanın tahliye edilmesi ardından eğitim ve öğretime devam edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Lisede korkutan yangın

DHA
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