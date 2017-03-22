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LİSEDE SKANDAL ! ÖĞRENCİSİYLE BİRLİKTE OLMUŞ...

Lisede skandal ! Öğrencisiyle birlikte olmuş...

ABD’de bir lisede biyoloji öğretmeni 17 yaşındaki bir öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklandı.

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ABD’de bir lisede biyoloji öğretmeni Sarah Fowlkes 17 yaşındaki bir öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklandı. 20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan genç kadının tutuklandıktan sonra karakolda çekilen fotoğrafında gülmesi büyük tepki çekti. Genç kadının tutuklandığı halde aşırı mutlu haline yorum yağıyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde Lockhart Lisesi’nde biyoloji öğretmeni olan evli ve 27 yaşındaki Sarah Fowlkes henüz reşit olmayan yaşta bir erkek öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklandı.  Genç kadın 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak. 

Eşiyle doğumgününü kutladıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan genç öğretmenin karakoldaki hali tepki çekti. Karakolda kimlik tespiti için çekilen fotoğrafta kadının gülerek poz vermesi yabancı basında "hiç utanma yok, utanmaz" gibi başlıkların atılmasına da neden oldu.

Sarah Fowlkes’ın 2013 yılında evlendiği, söz konusu okulda 2014 yılından bu yana biyoloji öğretmenliği yaptığı belirtiliyor. 

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