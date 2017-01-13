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LİSELİ AYŞEGÜL 3 GÜNDÜR KAYIP

Liseli Ayşegül 3 gündür kayıp

Samsun'un Bafra ilçesinde okula gitmek için evden çıktığını söyleyen Ayşegül Kızıllık'tan haber alınamıyor.

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Samsun'un Bafra İlçesi'nde 3 gün önce okula gitmek için evden ayrılan 16 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Ayşegül Kızıllık'tan ailesi bir daha haber alamadı.

Bafra İlçesi'nin Emirefendi Mahallesi Babür Sokakta oturan lise öğrencisi Ayşegül Kızıllık 3 gün önce okula gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra eve dönmeyen Kızıllık'ın ailesi, kızlarını aramaya başladı. Kızlarından haber alamayan anne Meryem Kızıllık ve ağabeyi Orhan Kızıllık polise giderek yardım istedi. Anne Meryem Kızıllık, kızlarının sağlığından endişe ettiğini belirterek, "Kızımı sabah okula gittin mi? diye merak edip arayıp sordum. O da "Gittim anne okuldayım" dedi. Öğlene doğru tekrar arayınca açmadı. Ben de merak edip okuluna gittiğimde, okulda olmadığını fark ettim. Babası kanser hastası çok kötü durumda sağ salim bulunmasını istiyorum" dedi.

Kayıp kızın ağabeyi Orhan Kızıllık ise kardeşinin durumunu bilmediklerini söyleyerek, "Ben senin için neler yaptım. Kendin mi kaçtın. Kaçırıldın mı bilmiyorum. Annen hasta baban hasta yeter ki "İyiyim de" bir telefon aç" diye konuştu. Abla Sevil Türk ise "Sabah evden çıkarken güle oynaya gitti. Hiçbir şey fark ettirmedi. Bir sorun, bir sıkıntı yoktu. En son görenler siyah bir otomobile bindiğini görmüş" diye konuştu.

Genç kızın bulunması için polis soruşturmasını sürdürüyor.

DHA
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