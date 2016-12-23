SON DAKİKA118 YOLCU TAŞIYAN UÇAK KAÇIRILDI !
YEREL HABERLER
Kocaeli Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

LİSELİ ELİF OKUL YOLUNDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ !

Liseli Elif okul yolunda ölümden döndü !

Kocaeli'nde metruk binanın önünden geçen lise öğrencisi Elif, çöken duvarın altında kaldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde metruk binanın önünden geçen lise öğrencisi Elif Öztürk, binanın çöken duvarının altında kaldı. Moloz yığının altından çıkarılan öğrenci tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde, Hamit Kaplan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyerek okuluna giden Elif Öztürk, tek katlı metruk binanın önünden geçerken bir anda duvar çöktü. Elif Öztürk çöken duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak itfaiye ve 112 Acil'e haber verdi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri öğrenciyi moloz yığınlarının altından çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Öztürk tedavi altına alındı. Elif Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği bildirildi. Binanın çevresinde önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseli Elif okul yolunda ölümden döndü !

DHA
415
Putin'den korkutan açıklama !Putin'den korkutan açıklama !
İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacakİlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak
Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumuFatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
Erdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptıErdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptı
Rusya'dan "Karlov" açıklamasıRusya'dan "Karlov" açıklaması
Adana'da korkunç olay ! Beraat ettiAdana'da korkunç olay ! Beraat etti
"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı
Yakalanan oğlu için polise gözyaşı döktüYakalanan oğlu için polise gözyaşı döktü
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS