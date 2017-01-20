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LİSELİ KIZA ŞANTAJLA TECAVÜZ

Liseli kıza şantajla tecavüz

Lise öğrencisi 16 yaşındaki genç kıza çıplak fotoğraflarını ve videolarını çekip şantaj yaparak ilişkiye girmişler.

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Tokat'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Z.T.'nın fotoğraflarını çekip şantaj yaparak ilişkiye girdikleri iddia edilen 23 yaşındaki Resul Ö., 21 yaşındaki Alperen Ç. ve 22 yaşındaki Alperen M. tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Tokat'ta servis şoförü Resul Ö. sosyal medya üzerinden 9'uncu sınıf öğrencisi Z.T. ile tanıştı. Z.T. ile dışarıda buluşan Resul Ö., iddiaya göre genç kızı kandırarak yaşadığı evin deposuna götürdü. Burada Z.T.'ye cinsel istismarda bulunan Resul Ö., tehdit ederek çıplak fotoğrafı ve görüntüsünü çekti. Bir süre sonra genç kızı elinde bulundurduğu fotoğraf ve görüntü ile tehdit eden Resul Ö., yeniden cinsel ilişkiye girdi. Resul Ö., daha sonra bu olayı arkadaşları Alperen Ç. ve Alperen M. ile paylaştı. Alperen Ç. ve Alperen M. de Z.T. ile ellerinde çıplak fotoğraf ve görüntü olduğunu söyleyerek, götürdükleri bir evde ilişkiye girdi. Tehditlerden bunalan genç kız, polise giderek 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası polis tarafından yakalanan şüpheliler, geçen hafta adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, cinsel istismar suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.T. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DHA
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