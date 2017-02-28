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LİSELİ KIZLARIN ERKEK KAVGASI KAMERADA

Liseli kızların erkek kavgası kamerada

Zonguldak'ta liseli kızların erkek kavgası kameralara böyle yansıdı.

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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, iddiaya göre aynı erkekten hoşlanan lise öğrencisi iki kız, saç saça baş başa kavga etti. Kavga, arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Birlikte aynı okulda eğitim gördükleri Y.T. adlı öğrenciden hoşlanan, ikisi de 15 yaşında B.A. ve B.Y. adlı kız öğrenciler, Sahil Bandı'ndaki Amfi Tiyatro'da buluştu. İki kız, kısa süre tartıştıktan sonra saç saça baş başa birbirine girdi.

Liseli kızların erkek kavgası kamerada

Öğrencilerden biri diğerini saçından tutup yere yatırarak döverken, Amfi Tiyatro'da toplanan arkadaşları onları izledi. Kısa süre sonra kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar gelerek öğrencileri ayırdı. Sakinleşen öğrenciler daha sonra amfi tiyatrodan ayrılırken, kavga bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Liseli kızların erkek kavgası kamerada

DHA
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