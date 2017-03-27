Litvanya’da yollardaki çukurlara ilginç protesto

Kendilerini Z999 olarak tanımlayan grup üyeleri, Litvanya’da yağmurlar sonrası oluşan ve belediyelerin hiçbir çalışma yapmadığı yollardaki çukurları ”absürd” eylemle protesto etti.



Çukurların yanında mayo giyip güneşlenen, balıkçı kılığına girip balık tutan, bisikletleriyle off – road yarışı yapan aktivistler, hükümeti çalışmaya davet etti.

Aktivistler, insanları güldürerek bir eyleme imza atmak istediklerini böylece daha fazla dikkat çektiklerini belirtti.[l4]

“Litvanyalılar artık yollardaki çukurlardan bıktı.” diyenm aktivistler, hükümet bu çukur işine bir an önce el atmaya davet ediyor.

Hasarlı yolları kullanan pek çok kişi de, “Otomobilllerimiz bu çukurlara girmekten sürekli masraf çıkarıyor” diyor.