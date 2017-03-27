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LİTVANYA’DA YOLLARDAKİ ÇUKURLARA İLGİNÇ PROTESTO

Litvanya’da yollardaki çukurlara ilginç protesto

Litvanya'da bir grup aktivist arkadaş, ülkedeki kötü yol koşullarına dikkati çekmek için ilginç bir eyleme imza attı.

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Kendilerini Z999 olarak tanımlayan grup üyeleri, Litvanya’da yağmurlar sonrası oluşan ve belediyelerin hiçbir çalışma yapmadığı yollardaki çukurları ”absürd” eylemle protesto etti.

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Çukurların yanında mayo giyip güneşlenen, balıkçı kılığına girip balık tutan, bisikletleriyle off – road yarışı yapan aktivistler, hükümeti çalışmaya davet etti.

Aktivistler, insanları güldürerek bir eyleme imza atmak istediklerini böylece daha fazla dikkat çektiklerini belirtti.[l4]
“Litvanyalılar artık yollardaki çukurlardan bıktı.” diyenm aktivistler, hükümet bu çukur işine bir an önce el atmaya davet ediyor. 
Hasarlı yolları kullanan pek çok kişi de, “Otomobilllerimiz bu çukurlara girmekten sürekli masraf çıkarıyor” diyor.

 

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