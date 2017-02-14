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LONDRA BORSASI'NDAN TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖNEMLİ ÇAĞRI

Londra Borsası'ndan Türk şirketlerine önemli çağrı

Londra Borsası Elite Programı Üst Yöneticisi Peyrano, "Londra Borsasına kote olmak isteyen Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

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Londra Borsasının ana sponsorluğunu üstlendiği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu için Türkiye'de bulunan Londra Borsası Elite Programı Üst Yöneticisi Luca Peyrano, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 

Türkiye'nin 3 bin 500 küçük ve orta ölçekli işletmesiyle güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Peyrano, " Türkiye, sanayisindeki çeşitlilikle, Avrupa da dahil olmak üzere, geniş bir bölgede çok önemli bir ekonomi olma özelliğini koruyor." dedi.

"İş birliği gelecekte de devam edecek"

Borsa İstanbul'un çok verimli bir pazar olduğunu belirten Peyrano, Londra ve İstanbul borsaları arasında var olan iş birliğinin gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Peyrano, Türk şirketlerinin Londra Borsasına kote olmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Nasıl ki dünyanın herhangi bir ülkesinden herhangi bir şirket dilediği yerde hisselerini halka arz etme hususunda özgürse, Türk şirketleri için de aynı durum geçerli. Nerede halka açılacağının kararı şirketlerin özel durumlarıyla, amaçlarıyla, faaliyet gösterdikleri sektörle son derece yakından alakalıdır. Diğer yerel piyasa ve kurumlara duyduğumuz saygıyı ve Borsa İstanbul'un dikkate değer etkinliğini de hatırlatarak, Londra Borsasına kote olmak isteyen Türk şirketlerini kucaklamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

Brexit'e ilişkin soruları da yanıtlayan Peyrano, bu sürecin uzun vadeli olduğunu ve sonuçlarının uzun vadede yorumlanabileceğini ancak finans piyasasında belirgin bir değişikliğin şu an için gözlemlenmediğini kaydetti.

Peyrano, "Finansal yetiler konusunda Londra Borsasının gücünü kaybetmesi olası görünmüyor. Londra Borsası bugün dünyanın uluslararası finans merkezi olduğu gibi büyük bir olasılıkla uzun bir süre daha merkez olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Londra Borsasının en büyük gücünün kendi ekosistemine sahip olması olduğunu vurgulayan Peyrano, söz konusu borsaya 2 bin 500 şirketin kote olduğunu, yüzlerce banka, broker ve oyuncunun yer aldığını söyledi.

Peyrano, Londra Borsasının sahip olduğu bu ekosistemin Londra'nın gerçek zenginliği olduğunu ve borsadaki günlük faaliyetlerin temelini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

 

AA
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