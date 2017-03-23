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LONDRA SALDIRISINDA FLAŞ GELİŞME ! POLİS 6 ADRESİ BASTI

Londra saldırısında flaş gelişme ! Polis 6 adresi bastı

İngizli polisi, Londra'daki saldırıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

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İngiliz polisi, dün Londra'da düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olarak 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'nin terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey polis müdürü Mark Rowley, olay yerine sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Scotland Yard merkez binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlar kapsamında aralarında Londra ve Birmingham'ın da olduğu bazı kentlerde 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Saldırganın milliyeti ve kimliğiyle ilgili bilgi vermeyen Rowley, saldırıda yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Birmingham, İngiltere'de Müslüman nüfusun en yoğun bulunduğu kent olarak biliniyor.

Bu arada, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Ölü sayısı daha önce saldırgan dahil 5 olarak verilmişti.

Rowley, dün gece yaptığı açıklamada, kimliğini bildikleri ancak henüz açıklamayacakları saldırganın "uluslararası terörizmden ilhamla" hareket ettiğini varsaydıklarını açıklamıştı.

Londra'da dün yaşanan olayda kimliği henüz açıklanmayan bir saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polise bıçakla saldırmıştı. İngiliz polisi, saldırganı vurarak öldürmüştü.

AA
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