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LONDRA SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ

Londra saldırısını DEAŞ üstlendi

İngiltere Başbakanı May, Londra'da terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu söyledi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Parlamentosu "Big Bang" önünde dün terör saldırısı yapıldı. Otomobiliyle köprü üzerindeki yayaları ezdikten sonra bir polisi bıçakla öldüren saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞ

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırıda öldürülen polisin 'kahraman' olduğunu ve kahraman polis sayesinde saldırganın parlamento binasına giremediğini belirtti. Saldırganın Birleşik Krallık doğumlu olduğunu doğrulayan May, daha önce MI5 tarafından da radikalizm şüphesiyle sorgulanmış bir kişi olduğunu duyurdu.

Saldırganın kimliğinin bilindiğini fakat daha sonra açıklanacağını dile getirdi. May, saldırının 'İslami ideoloji'den etkilendiğini ifade etti. May, ülke çapında devriyelerin ve sokaklardaki polis sayısının artırılmasının önlem olarak yapıldığını söyledi.

Öte yandan, bu kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Londra'da dün öğlen saatlerinde, ülke siyasetinin kalbinin attığı Westminster bölgesinde yaşanan olayda kimliği açıklanmayan saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

İngiliz polisi, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğünü, yaralanan 29 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü açıklamıştı.

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