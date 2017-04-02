LONDRA'DA İSLAM KARŞITLARI SOKAĞA İNDİ

Londra'da İslam karşıtları sokağa indi

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcı ve milliyetçiler terör saldırısını protesto etti.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta yaşanan terör saldırısı aşırı sağcı ve millyetçi gruplar tarafından protesto edildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protestoda polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta düzenlenen terör saldırısı, sağcı ve milliyetçi gruplar tarafından protesto edildi. İngiliz Savunma İttifakı adlı grubun organize ettiği protestoda saldırıyı bahane ederek sokağa çıkan İslam ve göçmen karşıtı gruplar, gösteri yaptı.

12 GÖZALTI

Protestoya, ırkçılık karşıtları da "birlikte yaşamayı savunmak" için ellerinde pankartlarla katıldı. Gruplar arasında zaman zaman arbede yaşandı. İngiliz polisi, bir süre göstericileri ayırdıktan sonra protestolara müdahale etti. Çıkan arbede haber televizyonlarından canlı yayınladı. İngiliz polisi protestonun ardından 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Londra'da 22 Mart'ta ki saldırıda biri polis dört kişi yaşamını yitirmişti. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren İngiltere doğumlu Halit Mesud'un sonradan Müslümanlığı seçtiği ve ilk isminin Andrew Russell olduğu açıklanmıştı. Westminster Köprüsü üstünde yayaları ezerek ilerleyen terörist, parlamento bahçesinin duvarına çarparak durmuş ve ardından bir polisi bıçaklamıştı Saldırıda parlamentoya girmeye çalışan Mesud, vurularak yakalanmıştı.

DHA
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