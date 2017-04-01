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LONDRA'DA OLAYLAR! POLİS GÖSTERİCİLERİ GÖZALTINA ALDI

Londra'da olaylar! Polis göstericileri gözaltına aldı

İngiltere'nin başkentinde toplanan ırkçılar ile karşıt görüşteki göstericilerin protestosuna polis müdahale etti.

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ngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta düzenlenen terör saldırısı, bu hafta sonu iki farklı protesto gösterisine yol açtı.

İslam ve göçmen karşıtı gruplar, saldırıyı bahane ederek sokağa çıktı ve gösteri yaptı. Irkçıların gösterisini, İngiliz Savunma İttifakı adlı grup organize etti.

Aynı anda, ırkçılık karşıtları da birlikte yaşamayı savunmak için ellerinde pankartlarla sokaktaydı.

İngiliz polisi, bir süre göstericileri ayırdıktan sonra protestolara müdahale etti. Çıkan arbedeyi, haber televizyonları canlı yayınladı.

Uluslararası haber ajansları, polisin her iki gruptan da göstericileri gözaltına alındığını gösteren fotoğraflar geçti. Sosyal medyaya yansıyan karelerde ise, polisin bazı göstericileri gözaltına alırken yere yatırdığı görülüyor.

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