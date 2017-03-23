Londra'daki saldırıda kurbanlardan biri Türk kökenli

Londra'yı kana bulayan saldırının hemen ardından Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflardan biri tüyler ürpertmişti. Bu kare, saldırganın 4x4 araçla yayaları ezdiği Westminster Köprüsü üzerinde çekilmişti.

Fotoğrafta, kaldırımda yürürken, saldırganın kullandığı aracın çarpmasıyla savrulan bir kadının, yoldan geçen bir otobüsün altında kaldığı görülüyordu.

Reuters, otobüsün arka lastiğinin hemen yanında, hareketsiz şekilde yatan kadının yaralı olduğunu duyurmuştu. Ajansın daha sonra geçtiği karelerde ise kadının aynı yerde yattığı ve bu sırada bir başka kadının otobüse bindiği, şoförün de koltuğunda oturduğu görülmüştü.

Uzun süre otobüsün altında yatan kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının kimliği de belli oldu. Annesi İspanyol babası ise Kıbrıslı Türk olan 43 yaşındaki Ayşe Frade'in 8 ve 11 yaşlarında iki kız çocuk annesi olduğu belirtildi. DLD College London'da İspanyolca öğretmenliği yapan İngiltere doğumlu Ayşe Frade'in Portekiz asıllı İngiliz vatandaşı John Frade ile evli olduğu kaydedildi.

Ailesi ve sevenlerinin büyük şok yaşadığı saldırı sonrası, Ayşe Frade'in Facebook hesabı, anı sayfasına dönüştürüldü.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU