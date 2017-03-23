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LONDRA'DAKİ SALDIRIDA KURBANLARDAN BİRİ TÜRK KÖKENLİ

Londra'daki saldırıda kurbanlardan biri Türk kökenli

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısında kurbanlardan birinin Kıbrıs Türk kökenli Ayşe Frade olduğu öğrenildi.

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Londra'yı kana bulayan saldırının hemen ardından Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflardan biri tüyler ürpertmişti. Bu kare, saldırganın 4x4 araçla yayaları ezdiği Westminster Köprüsü üzerinde çekilmişti.

Fotoğrafta, kaldırımda yürürken, saldırganın kullandığı aracın çarpmasıyla savrulan bir kadının, yoldan geçen bir otobüsün altında kaldığı görülüyordu.

Reuters, otobüsün arka lastiğinin hemen yanında, hareketsiz şekilde yatan kadının yaralı olduğunu duyurmuştu. Ajansın daha sonra geçtiği karelerde ise kadının aynı yerde yattığı ve bu sırada bir başka kadının otobüse bindiği, şoförün de koltuğunda oturduğu görülmüştü.

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Uzun süre otobüsün altında yatan kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının kimliği de belli oldu. Annesi İspanyol babası ise Kıbrıslı Türk olan 43 yaşındaki Ayşe Frade'in 8 ve 11 yaşlarında iki kız çocuk annesi olduğu belirtildi. DLD College London'da İspanyolca öğretmenliği yapan İngiltere doğumlu Ayşe Frade'in Portekiz asıllı İngiliz vatandaşı John Frade ile evli olduğu kaydedildi.

Ailesi ve sevenlerinin büyük şok yaşadığı saldırı sonrası, Ayşe Frade'in Facebook hesabı, anı sayfasına dönüştürüldü.

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YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında saldırıda yaralanan vatandaşların ülkelerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasını başkenti sarsan saldırıya ayırdı. Saldırganın tek başına hareket ettiğini kaydeden May, dünyanın farklı noktalarından gelen destek mesajları için teşekkür etti. Saldırganın İngiliz doğumlu olduğunu açıklayan İngiliz Başbakan, saldırıda yaralananların milliyetlerini de açıkladı. Theresa Say, saldırıda 12 İngiltere, 3 Fransa, 2 Romanya, 4 Güney Kore, 2 Yunan, Almanya, Polonya, İrlanda, Çin, İtalya ve ABD'den 1'er vatandaşın yaralandığını söyledi.

Yaralılar arasında 3 polis memurunun da yaralandığını aktara May, 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İHA
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