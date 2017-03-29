Lübnan Cumhurbaşkanı yere düştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Arap liderlerin bir araya geldiği zirvede dengesini kaybederek yere düştü.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michael Aoun Arap liderlerin buluştuğu zirvede dengesini kaybederek yere kapaklandı.
23-29 Mart tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilen Arap Ligi Zirvesi’nin kapanışı için liderlerin poz vermek üzere toplandığı sırada yürürken dengesini kaybeden 82 yaşındaki Aoun düştü.
İki takım elbiseli adamın yardım ettiği lider ayağa kaldırıldıktan sonra yürümeye devam etti.
Aoun, bu olaydan kısa süre sonra ise Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin yanında gülümserken görüntülendi.