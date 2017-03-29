SON DAKİKAYENİ KHK YAYINLANDI ! İHRAÇ VE GÖREVE İADELER VAR

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI YERE DÜŞTÜ

Lübnan Cumhurbaşkanı yere düştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, geldiği zirvede dengesini kaybederek yere düştü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Arap liderlerin bir araya geldiği zirvede dengesini kaybederek yere düştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michael Aoun Arap liderlerin buluştuğu zirvede dengesini kaybederek yere kapaklandı.

23-29 Mart tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilen Arap Ligi Zirvesi’nin kapanışı için liderlerin poz vermek üzere toplandığı sırada yürürken dengesini kaybeden 82 yaşındaki Aoun düştü.

İki takım elbiseli adamın yardım ettiği lider ayağa kaldırıldıktan sonra yürümeye devam etti.

Aoun, bu olaydan kısa süre sonra ise Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin yanında gülümserken görüntülendi.

519
-
Kulisleri sallayacak anket sonucuKulisleri sallayacak anket sonucu
DEAŞ o ülkeyi hedef aldı: Topraklarınızı fethedeceğizDEAŞ o ülkeyi hedef aldı: Topraklarınızı fethedeceğiz
İstanbul'daki otogarda kan donduran tecavüzİstanbul'daki otogarda kan donduran tecavüz
Yaşlı adam önüne çıkanı böyle devirdiYaşlı adam önüne çıkanı böyle devirdi
İki ülke arasında ajan krizi !İki ülke arasında ajan krizi !
Baykuş kavgasında bakanlık devreye girdiBaykuş kavgasında bakanlık devreye girdi
Otomobil alacaklar dikkat ! Zam geliyorOtomobil alacaklar dikkat ! Zam geliyor
İngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattıİngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattı
Savaş başlıyor... Uçaklarla bildirdi dağıttılar !Savaş başlıyor... Uçaklarla bildirdi dağıttılar !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS